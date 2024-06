Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl des Außenbordmotors am Boot der Feuerwehr Völklingen

Völklingen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes der Feuerwehr auf der Saar im Bereich der Bootsanlegestelle bei der Alten Schleuse am 21.06.2024 wurde durch die Feuerwehr festgestellt, dass der Außenbordmotor an deren Boot abgeschraubt und entwendet worden war. Des Weiteren wurden mehrere Kabel am Boot durchtrennt. Dies habe sich im Zeitraum vom 17.06.2024, 16:00 Uhr bis 21.06.2024, 21:00 Uhr ereignet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

