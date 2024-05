Wallmerod (ots) - Am 23.05.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es in Wallmerod, auf der Frankfurter Straße (Höhe Parkplatz an der B8) zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Ein PKW musste ausweichen, um eine Kollision mit dem auf der Gegenspur befindlichen entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver wurde der PKW leicht beschädigt. In dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche ...

mehr