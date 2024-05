POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Kamp-Bornhofen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (15.05.24) auf Donnerstag (16.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mutwillig den, in einer Parkbucht in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen abgestellten, PKW Ford S-Max des Geschädigten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion St. ...

