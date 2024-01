POL-NMS: 18-Jähriger durch Pfefferspray verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - Im Zeitraum vom 14.01.24 bis zum 16.01.24 kam es in der Mühlenstraße in Bordesholm zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt ...

mehr