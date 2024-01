Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240117-3-pdnms Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.24 bis zum 16.01.24 kam es in der Mühlenstraße in Bordesholm zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter hebelten die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt kein Stehlgut vor.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die vor oder in dem genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04321-945 0 zu melden.

Sofern Anwohner in der Mühlenstraße oder anliegenden Straßen Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen oder Fahrzeugen vorliegen, welche sich im tatrelevanten Zeitraum unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell