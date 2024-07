Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Mehrfamilienhaus ++ Über 20 Personen evakuiert ++ Drei leichtverletzte ++ Ermittlungen laufen ++

Lüneburg (ots)

Am 22.07.2024 gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Anwohnende ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wohnsiedlung Klostergut Willerding in Wendisch Evern mitgeteilt. Die Einsatzkräfte evakuierten etwas über 20 Personen aus dem Brandobjekt. Drei Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Rauchentwicklung leichtverletzt. Die Feuerwehr konnte ein eine Brandausweitung auf weitere Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Mehrere Wohnungen sind durch den Brand bis auf Weiteres unbewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde ein Teil der angrenzenden Kreisstraße 37 gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die betroffene Wohnung wurde von der Polizei zur Spurensicherung beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf über 1.000.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell