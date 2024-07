Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Schwerpunktkontrollen Drogen- und Straßenkriminalität" - 21 Konsumeinheiten Marihuana dabei - Bargeld sichergestellt ++ Trittplatten/Stahlböden von Baustelle abtransportiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.07.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Schwerpunktkontrollen Drogen- und Straßenkriminalität" - 21 Konsumeinheiten Marihuana dabei - Bargeld sichergestellt

Einen 31 Jahre alten Lüneburger kontrollierten Beamte im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle "Drogen- und Straßenkriminalität" in den späten Nachmittagsstunden des 18.07.24 in einer Lokalität in der Altenbrückertorstraße. Bei dem Mann stellten die Beamten insgesamt 21 Konsumeinheiten Marihuana fest. Parallel wurden das Mobiltelefon, Bargeld sowie ein Messer des Mannes im Rahmen des Strafverfahrens wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln sichergestellt. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Ein mit einem Panzerkabelschloss gesichertes Pedelec stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 17. auf 18.07.24 aus einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendiebstähle in Drogeriemarkt - Täter festgehalten

Zwei Packungen mit Parfum im Wert von mehr als 500 Euro versuchte ein 53-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 18.07.24 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zu klauen. Der Mann aus Dannenberg hatte die Flaschen aus den Packungen entfernt und damit den Laden verlassen. Eine Zeugin konnte den Dieb ansprechen und festhalten.

Bereits in den Mittagsstunden des 18.07.24 griff auch ein 40 Jahre alter Lüneburger in den Drogeriemarkt zu, steckte diverse Parfums im Wert von mehr als 500 Euro ein und verliess das Geschäft. Die Polizei ermittelt auch gegen den 40-Jährigen.

Lüneburg - Hausfriedensbruch - 48-Jähriger trotz Hausverbot in Unterkunft

Gegen einen 48-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs. Der Lüneburger hatte in den Abendstunden des 18.07.24 erneut gegen ein Hausverbot in einer Unterkunft Beim Benedikt verstoßen, so dass er gegen 19:30 Uhr aus dem Gebäude begleitet werden musste. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Ölcontainer auf Grundstück entsorgt

Zwei Ölcontainer entsorgten Unbekannte in der Nacht zum 17.07.24 auf dem Gelände der Avacon in der Theodor-Heuss-Straße. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Ebstorf - Trittplatten/Stahlböden von Baustelle abtransportiert

Insgesamt 38 Trittplatten/Stahlböden einer Gerüstbaufirma transportierten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 18.07.24 von einer Baustelle Brüggerfeld ab. Dabei wurden die Platten gegen 16:15 Uhr in einen weißen Transporter geladen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Pkw beschädigt - Heckscheibe zerstört

Die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz im Riedweg abgestellten Pkw Chrysler Jeep zerstörten Unbekannte im Zeitraum vom 17. auf den 18.07.24. Parallel wurde auch der Tankdeckel des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Ladendiebstahl - mit Polo-Shirts aus dem Laden gerannt

Mehrere Polo-Shirts der Marke "Camel Active" griffen sich zwei junge Männer in den Nachmittagsstunden des 18.07.24 in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Mit den Shirts rannten die Beiden gegen 17:45 Uhr, wurden noch durch einen Mitarbeiter verfolgt, konnten jedoch abhauen. Die Polizei ermittelt.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zehn Verstöße in 30 km/h-Zone

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.07.24 in der Lüdersche Straße. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 50 bei erlaubten 30 km/h gemessen.

