POL-LG: ++ "ganz schön dreist!" - notorisch ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ geschlagen - Handy von Zeugen beschädigt - Polizei ermittelt ++ Flaschenwurf nach Streit ++

Presse - 18.07.2024 ++

Lüneburg

Bleckede/Uelzen - "ganz schön dreist!" - notorisch ohne Fahrerlaubnis unterwegs

"Ganz schön dreist oder realitätsfremd?!" ... könnte man einen 23-Jährigen bezeichnen, der notorisch versuchte die Polizei und Behörden mit einer angeblich neu ausgestellten Fahrerlaubnis (Führerschein) zu täuschen.

Der junge Mann war schon in der Vergangenheit im Straßenverkehr aufgefallen, da er keinen Führerschein besaß. Entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet und geahndet.

Am Wochenende (in der Nacht zum 13.07.24) war der aktuell im Bereich Bleckede wohnende Mann durch die Polizei Uelzen in der Hambrocker Straße mit einem Transporter Mercedes Vito (Firmenfahrzeug) kontrolliert worden. Hier hatte er angeben, seinen Führerschein vergessen zu haben und präsentierte stattdessen eine Geschichte über einen gerade ausgestellten Führerschein inkl. eines Handyfotos von diesem. Eine Detailrecherche war in der Nacht nicht möglich.

Einen Termin/Vorladung hatte der 23-Jährige dann am 16.07. bei der Polizei Bleckede. Die Beamten dort sollten dem Mann persönlich einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis übergeben. Der Bleckeder erschien gegen 18:00 Uhr am Steuer des Lieferwagens Vito bei der Polizei und wollte seinen Strafbefehl (wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis) quittieren. Dabei wollten die Beamten auch gleich die aktuelle Fahrerlaubnis kontrollieren. Auch hier tischte der 23-Jährige die "Führerschein-Geschichte" auf und zeigte via Handybild seine angebliche Fahrerlaubnis. Die Beamten suchten daraufhin die Wohnanschrift des Mannes zur Prüfung der Fahrerlaubnis auf, wo der 23-Jährige "endlich" eingestand, gar keinen Führerschein zu haben. Er übergab stattdessen den Beamten eine gefälschte Fahrerlaubnis, die er sich im Internet besorgt hatte.

Die Polizei ermittelt nun wegen weiteren Straftaten wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung, stellten die Schlüssel des Transporters sicher und übergab das Fahrzeug an die betreffende Firma.

Barum - VW-Crafter aufgebrochen - Werkzeug erbeutet

Eine Transporter VW Crafter brachen Unbekannte in der Nacht zum 18.07.24 Am Sportplatz auf. Die Täter konnten gewaltsam eine Schiebetür öffnen und diverse Werkzeuge aus dem Transporter mitnehmen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Werkmaschinen gestohlen

In eine Werkstatt in der Gebrüder-Heyn-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.07.24 ein. Dabei gelangten die Täter gewaltsam durch eine Tür ins Gebäude und konnten mehrere Werkzeuge wie Schlagschrauber, Flex sowie eine Lackierpistole mitnehmen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barendorf - Leergutdieb gestört - Fahrrad zurückgelassen

Einen jungen Mann beim Diebstahl von zwei Kisten Leergut ertappte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Lüneburger Straße in den Nachmittagsstunden des 16.07.24. Der junge Mann mit blonden kurzen Haare und Tätowierung am rechten Arm liess gegen 18:00 Uhr das Diebesgut sowie sein Fahrrad zurück und ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Die Geldbörse einer 82-Jährige stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 17.07.24 bei einem Einkauf in einem Schuhgeschäft in der Große Bäckerstraße. Der oder die Täter hatten in einem günstigen Moment die Börse aus dem Rucksack der Frau greifen können und verschwanden damit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten in geschlossenen Innentaschen am Körper!"

Am Neuhaus, OT. Neuhaus - geschlagen - Handy von Zeugen beschädigt - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Abendstunden des 16.07.24 in der Bahnhofstraße. Gegen 21:15 Uhr hatten sich in Höhe Alte Molkereistraße einer Personengruppe zwei Männer in einem Pkw genähert. Die Männer stiegen aus dem Fahrzeug aus und schlugen auf einen 26-Jährigen sowie zwei Begleiter (Mann und Frau) ein. Parallel filmte ein Passant die Situation mit seinem Handy. Die beiden Angreifer näherten sich auch dem 39-jährigen Passanten, warfen das Handy zu Boden und fuhren wieder weg. Die Personen erlitten leichte Verletzungen, waren beim Eintreffen der Polizei teilweise nicht mehr vor Ort und wollten auch keine Strafanzeige erstatten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem betreffenden Pkw sowie den unbekannten Männern dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, bzw. die Polizei Amt Neuhaus entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Flaschenwurf nach Streit - 65-Jährige wirft mit Flasche

Wegen Körperverletzung bzw. versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 65-Jährige nach einem Flaschenwurf in den Morgenstunden des 17.07.24 in der Straße Schloßgraben. Die 65-Jährige war gegen 10:00 Uhr auf eine 68-Jährige losgegangen und versuchte diese festzuhalten, so dass die 68-Jährige im Beisein mehrerer Kinder stürzte. Anschließend warf die 65-Jährige aus einiger Entfernung mit einer Glasflasche auf die Personen, so dass die Glasflasche vor den Füßen der Personen auf dem Steinboden zersprang. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Wustrow - Einbruch in Gartenlaube - Alkohol und Werkzeuge mitgenommen

In eine Gartenlaube der Kolonie in der Rudolphstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 15. bis 17.07.24 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und diverse Gerätschaften wie Akkuschrauber, Bohrer sowie Alkoholika mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - Vandalismus in Grundschulgemüsegarten

Sachschaden/Vandalismus verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.07.24 im (Gemüse-) Garten der Grundschule in der Bahnhofstraße. Die Vandalen hatten Gemüsepflanzen herausgerissen und eine Regentonne aus Kunststoff beschädigt. Der Schaden wird aktuell mit gut 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

