Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hilders (ots)

Am Mittwoch (19.06.), gegen 15.15 Uhr, befuhr in Hilders-Brand ein 47-jähriger Fahrer mit einem LKW Dreiachser mit einer befüllten Mulde einen geschotterten Weg neben der Durchgangsstraße B 458. Aufgrund des starken Regens und Dauernässe war der Untergrund sehr weich. Der beladene LKW fuhr mit der rechten Fahrzeugseite auf dem schmalen Weg offenbar am Rand. Plötzlich gab der Untergrund zu dem kleinen Abhang in Richtung B 458 nach. Der LKW rutschte die Böschung herab, überschlug sich einmal und kam auf dem Dach, im Graben neben der Fahrbahn der B 458, zum Liegen. Der Fahrer konnte unverletzt und selbstständig den LKW verlassen. Die Bergung des LKW erfolgte mit zwei schweren Einsatzkränen. Die Freiwillige Feuerwehr musste einen auf die Straße ragenden Baum und Astwerk entfernen. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 20 Uhr voll gesperrt.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, i.A. PHK Helfrich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell