POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin und ihre 10-jährige Beifahrerin, beide aus Eichenzell, wurden bei einem Unfall am Dienstag (18.06.) leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin befuhr gegen 17 Uhr in Fulda die Bronnzeller Straße und beabsichtigte in den Bronnzeller Kreisel einzufahren. Hierzu musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 36-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.800 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (18.06.), in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Mündershäuser Straße in Richtung Rotenburg-Braach. Ein Rotenburger parkte in dieser Zeit seinen roten Opel-Astra im Bereich der Mündershäuser Straße. Aus unbekannten Gründen kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit dem linken Seitenspiegel des Astra. Es entstand rund 200 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntagnachmittag (16.06.), um 16:10 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Überm Grund" und musste feststellen, dass es sich hierbei um eine Sackgasse handelt. Um Herauszufahren fuhr der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen rückwärts und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und teilte dies der Polizeistation Bad Hersfeld mit.

Fahrrad und Pedelec zusammengestoßen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (18.06.), um 7.50 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad den Radweg im Bereich Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Ein 58-Jähriger aus Ludwigsau befuhr mit seinem Pedelec den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Bei einer Kollision der Zweiräder wurde der 58-jährige leicht verletzt, der 40-Jährige blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall - Beteiligter gesucht

Alsfeld. Am Dienstag (18.06.), um 10:41 Uhr, kam es in der Marburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Dabei fuhr der Fahrradfahrer auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. In einem gemeinsamen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten wurde vorerst kein Schaden am Pkw festgestellt. Daher wurden keine Personalien der Unfallbeteiligten untereinander ausgetauscht und der unfallverursachende Fahrradfahrer verließ den Unfallort. Wenig später stellte die Pkw-Fahrerin doch ein Schaden an ihrem Pkw fest und informierte die Polizei.

Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und Angaben zum zweiten Unfallbeteiligten geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar. Der Radfahrer soll circa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,75 cm groß gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans und ein rotes Oberteil getragen haben und mit einem älteren Rad unterwegs gewesen sein.

