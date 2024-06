POL-OH: Fahrradcodierung

Vogelsbergkreis (ots) - Fahrrad gestohlen Lauterbach. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Dienstag (18.06.) unberechtigt in eine Garage in der Vaitsbergstraße. Anschließend durchtrennten die Täter das Schloss eines dort abgestellten, blauen Pedelecs der Marke Raymon, Modell Hardray 1.0 und stahlen das Zweirad. Das Bike hat einen Wert von etwa 2.600 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer ...

