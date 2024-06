Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Künzell. Bei einem Unfall am Montag (17.06.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.200 Euro. Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 9.30 Uhr in Künzell-Bachrain den Hahlweg in Fahrtrichtung Georg-Stieler-Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen VW-Fahrer, welcher die Georg-Stieler-Straße in Fahrtrichtung Keuloser Straße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kam der VW nach links von der Straße ab, prallte gegen zwei Poller und kam auf dem Gehweg zum Stehen.

Auffahrunfall

Fulda. 6.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag (17.06.). Ein 47-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 12.20 Uhr die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bronnzeller Kreisel. In Höhe der Einmündung zur Weserstraße musste er sein Fahrzeug an der dortigen roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 30-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (15.06.), im Zeitraum von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr, parkte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen blauen 1er BMW, am Fahrbahnrand in der Dreherstraße vor der Hausnummer 21. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Fahrertür des geparkten Fahrzeugs beim Vorbeifahren. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Samstag (15.06.), um 14:45 Uhr, befuhren eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Ditzingen (LK Ludwigsburg) und ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg in dieser Reihenfolge die Reichsstraße in Richtung Klinikum. In Höhe des Kinos musste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Der 69-Jährige erkannte dies zu spät, kam nicht mehr rechtszeitig zum Stehen und fuhr hinten auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Schotten. Am Samstag (15.06.), gegen 20.20 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Mercedes Sprinter mit grauer Pritsche die Kirchgasse in Richtung Vogelsbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 12 streifte das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen einen am rechten Straßenrand parkenden Kleinwagen, der dadurch an der Fahrzeugfront massiv beschädigt wurde. Anschließend streifte das Fahrzeug die Hauswand der Hausnummer 20 und beschädigte hierbei die Fassade sowie das Fallrohr der Regenrinne. Hierbei verlor der Sprinter Ladung aus dem rechten Seitenkasten unter der Pritsche. Beim Einbiegen nach rechts in die Vogelsbergstraße überfuhr das Fahrzeug einen Begrenzungspfosten, welcher dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Sprinter von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Von einem Zeugen konnte erkannt werden, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um eine männliche Person handelte. Insgesamt sollen drei Personen im Fahrzeug gesessen haben.

Im Rahmen der Fahndung konnte das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug circa 1,5 Kilometer entfernt in einem Hinterhof in der Vogelsbergstraße, zwischen der Hausnummer 69 und 73 festgestellt werden. Ein vermeintlicher Fahrer war nicht mehr vor Ort.

Der in diesem Zusammenhang entstandene Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Bei den Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Samstag (15.06.) in der Schulstraße in Grünberg gestohlen worden war.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

