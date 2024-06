Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Sachbeschädigung an Bagger - Einbruch in Lagerhalle - Dieseldiebstahl - Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, beschmierten Unbekannte in der Nacht zum 1. Juni eine Wand eines Geschäftsgebäudes in der Straße "Peterstor", Ecke Gutenbergstraße, mit einem Hakenkreuz und weiteren verfassungswidrigen Zeichen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Bagger

Burghaun. Im Bereich eines Baustoffdepots an der BAB Auffahrt zur Tank- und Rastanlage Großenmoor-Ost beschädigten Unbekannte zwischen Freitagmittag (14.06.) und Montagmorgen (17.06.) einen Bagger. Die Baumaschine stand in einem mit Büschen umfriedeten und nicht einsehbaren Bereich. Die Täter drangen in den Bagger ein und brachen einen Joystick zum Manövrieren ab. Es entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Lagerhalle

Nüsttal. In einem Steinbruch in der Straße "An der Suhl" im Ortsteil Haselstein brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (15.06.) und Montagmorgen (17.06) in eine Lagerhalle ein. Die Täter zerstörten ein Vorhängeschloss und durchsuchten die Halle nach Diebesgut. Sie stahlen verschiedene Arbeitsgeräte im Wert von rund 1.600 Euro und hinterließen circa 400 Euro Sachschaden.

Dieseldiebstahl

Neuhof. In der Gewerbestraße im Ortsteil Dorfborn stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (15.06.) und Montagmittag (17.06.) Diesel im Wert von rund 1.100 Euro aus dem Tank eines Lkw, der dort im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt war.

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. Am Montag (17.06.), zwischen 14 Uhr und 22 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Am Kleegarten" die beiden amtlichen Kennzeichen FD-MJ 1965 von einem grünen Opel Mokka. Das Auto stand auf einem Firmenparkplatz.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell