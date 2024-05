Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Donnerstag rückten Einsatzkräfte in Heidenheim aus.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht hatte ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Scheidemannstraße sein Essen auf dem Herd vergessen. Daraufhin kam es zu starkem Rauch. In der Wohnung und im Treppenhaus lösten die Rauchmelder aus. Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Noch vor dem Betreten der Wohnung durch die Einsatzkräfte kam der 55-Jährige aus seiner verrauchten Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Topf und lüftete das Gebäude. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Der hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Er konnte in der Wohnung verbleiben. An der Kücheneinrichtung und am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen der Polizei kein Schaden.

