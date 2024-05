Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fotofahndung nach Diebstahl aus Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Diebstahl aus einer Tankstelle an der Weseler Straße. Am 20.08.2023 gegen 16:11 Uhr betraten die unbekannten Täter den Verkaufsraum und entwendeten eine größere Anzahl an E-Zigaretten samt Aufsteller. Im Anschluss flüchteten sie mit einem unbekannten Auto.

Informationen und Fotos der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/134631

Wer Angaben zur Identität der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter der Tel.: 0800/2361 111 zu melden.

