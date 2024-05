Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 8-Jährige bei Unfall an Kreuzung verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Südring/Am Springfeld ist am Donnerstagnachmittag ein 8-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 36-jährige Autofahrerin aus Bottrop gegen 16.20 Uhr von der Straße Im Springfeld nach links in den Südring abgebogen. Gleichzeitig lief das Mädchen aus Bottrop - vermutlich "bei rot" - über die Straße. Die 8-Jährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto war kein Sachschaden zu erkennen.

