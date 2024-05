Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Anwohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Während eines Einbruches auf der Wittener Straße wurde ein unbekannter Täter von der Anwohnerin überrascht und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagnachmittag um 13:00 Uhr klopfte der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. In der Annahme, dass es sich um die eigene Schwester handelt, blieb die 17-jährige Anwohnerin in ihrem Zimmer. Kurz darauf öffnete ein bislang unbekannter Mann ihre Tür. Beim Erblicken der 17-Jährigen flüchtete er ohne Diebesgut aus der Wohnung.

Beschrieben wird der Mann wie folgt:

Ca. 180 cm groß - Schwarze, kurze Haare, zur Seite gegelt - Schwarze Bekleidung (ohne Besonderheiten/ Auffälligkeiten) - dunkle Augenfarbe, Schwarzes Tuch um Nase und Mund

Hinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell