Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletztes Pferd auf Weide festgestellt - Festnahmen nach Körperverletzung und Bedrohung

Vogelsbergkreis (ots)

Verletztes Pferd auf Weide festgestellt

Schotten. Am Samstag (15.06.) stellte eine Tierhalterin eine tiefe Verletzung zwischen den Hinterläufen ihrer Stute auf einer Pferdekoppel in der Straße "Ziegelhütte" in Eichelsachsen fest. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich das Tier in der Nacht mit weiteren Vierbeinern auf der Weide. Weitere Pferde wurden nicht verletzt. Ein hinzugezogener Veterinär versorgte die Stute. Woher genau die Verletzung stammt, ist momentan noch unklar. Aktuell kann jedoch auch eine vorsätzliche Beibringung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahmen nach Körperverletzung und Bedrohung

Alsfeld. Am Samstag (15.06.) gelang es Beamten der Polizeistation Alsfeld, nach einer gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung, zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren festzunehmen.

Nach aktuellem Kenntnisstand sprach ein 18-Jähriger aus Marburg, gegen 17.20 Uhr, in der Straße "An der Bleiche" die weibliche Begleitung eines zunächst Unbekannten an. Plötzlich bedrohte der Mann den Marburger mit einem vermeintlichen Messer, woraufhin es zu einem Handgemenge zwischen den Beiden kam. Als ein weiterer Mann darauf aufmerksam wurde, schlug und trat er aus noch unklaren Gründen ebenfalls auf den 18-Jährigen ein. Dieser wurde hierdurch verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Frau sowie die beiden Männer flüchteten fußläufig vom Tatort.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeistation Alsfeld stellten das flüchtige Pärchen schließlich auf einer Brücke fest und nahmen den 26-Jährigen widerstandslos fest. Bei seiner Durchsuchung konnten die Polizisten kein Messer auffinden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Identität des zu diesem Zeitpunkt noch flüchtigen zweiten Mannes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht in Gießen in der Folge einen Durchsuchungsbeschluss für die Anschrift eines 19-jährigen Vogelsbergers. Dieser konnte vor Ort angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. Auch hier konnte kein entsprechendes Messer aufgefunden werden.

Beide Männer wurden anschließend zur Dienststelle verbracht. Sie konnten diese im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Ob einer der beiden Tatverdächtigen ein Messer bei sich führte und den 18-Jährigen damit bedrohte, ist derzeit noch unklar und ebenfalls wie die Klärung der Frage nach dem Verbleib des Messers Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung verantworten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell