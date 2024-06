Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der K128 - Autofahrerin verletzt

Fulda (ots)

Am Dienstag (18.06.) befuhr gegen 17.30 Uhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 128 - von Ketten in Richtung Gotthards. Dabei kam der Pkw VW Polo der Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und blieb neben der Fahrbahn auf einem Feld liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei leicht und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

