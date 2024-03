Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (go), SCHAROTTWEG, Mittwoch, der 06.03.2024, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr den Scharottweg in Richtung Ortsmitte Bodenfelde und touchierte dabei den linken Außenspiegel eines, ordnungsgemäß geparkten, PKW (Golf 2 in der Farbe blau) eines 34 jährigen aus Bodenfelde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeidienststelle in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

