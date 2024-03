POL-NOM: Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Bleekstraße, zwischen dem 01.03.2024, 21:00 Uhr und dem 03.03.2024, 09:30 Uhr Unbekannte Täter besprühten, mit einer orangen Markierungsfarbe, die Kirchentür sowie die Bänke auf dem Kirchenplatz vor dem Eingang der Kirche. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar, Tel.:05571-80060 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr