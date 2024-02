Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz auf Stromkasten + Süßwarenautomat gesprengt + Auseinandersetzung

Polizei sucht Geschädigten und Zeugen + Hund beißt Jogger im Schlosspark + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach-Hartenrod: Hakenkreuz auf Stromkasten

Bislang Unbekannte haben in der Straße "Michelgrube" ein Hakenkreuz mit schwarzem Edding auf einen Stromverteilerkasten gemalt. Jetzt ermittelt die Polizei. Gemeldet wurde das 30 x 30 cm große Hakenkreuz am Samstagabend (17.02.2024) um 23:55 Uhr. Der Tatzeitraum ist aktuell nicht näher eingrenzbar. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Stadtallendorf-Explosion Süßwarenautomat gesprengt

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Sonntag (18.02.2024), gegen 02:05 Uhr, einen Süßwarenautomaten in der Niederkleiner Straße. Sie brachten offenbar einen bislang unbekannten Stoff in das Ausgabefach des Automaten ein und brachten diesen zur Explosion. Durch die Sprengkraft wurde der Automat komplett zerstört. Geräteteile und Glasscherben verteilten sich über einen rund fünf Meter großen Radius. Die Diebe stahlen die Süßwaren aus dem Automaten. Der Schaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Marburg- Auseinandersetzung / Polizei sucht Geschädigten und Zeugen

In der Samstagnacht (17.02.2024) wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Straße "Schloßtreppe" gerufen. Gegen 03:45 Uhr sprachen zwei maskierte Männer eine Gruppe von fünf Personen an und titulierten sie als "rechtsradikal". Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den mit Buffs / Schals maskierten und einem Mann aus besagter Gruppe. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten einen der Täter vorläufig fest. Dieser durfte nach den polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen. Die Ermittler suchen nun den Geschädigten, sowie Zeugen des Vorfalls: - Wer hat die Attacke auf die fünf Besucher des Juristenballs mitbekommen? - Wer hat die maskierten Täter vor oder nach der Tat im Bereich der Ritterstraße oder der "Schloßtreppe" gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: Hund beißt Jogger im Schlosspark

Nachdem Anfang Februar ein 70-jähriger im Schlosspark von einem Hund gebissen wurde, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Senior war am Freitag (02.02.24) gegen 08.00 Uhr in der Parkanlage joggen. Als er auf einen unbekannten Hund traf, biss dieser ihn unvermittelt in den Oberschenkel. Der Hund soll ähnlich der Rasse "Whippet" sein und eine lange Schnauze haben. Der Vorfall soll sich im Bereich des ovalen Sandwegs bei dem nicht in Betrieb befindlichen Brunnen zugetragen haben. Wem ist das Tier am Freitag (02.02.24) gegen 08.00 Uhr im Schlosspark ebenfalls aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen. (s.r.)

Cölbe - gegen Poller gefahren

Zwischen dem 11.02.2024, 19:00 Uhr und dem 12.02.2024, 08:00 Uhr fuhr ein Unbekannter auf das Gelände des St. Elisabeth-Vereins in der Lahnstraße. Hier stieß er gegen den Poller vor dem dortigen Café und hinterließ einen 300 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf-Wallau - beim Vorbeifahren gestreift

Am Freitagmorgen (16.02.2024) stellte eine 47-Jährige ihren weißen Golf am rechten Fahrbahnrand der Unteren Hainbachstraße ab. Ein dunkler BMW fuhr in Richtung Fritz Henkel am geparkten VW vorbei und streifte diesen offenbar. Im Anschluss parkte der Fahrer vor dem Golf ein. Er kümmerte sich nicht um den entstandenen, rund 2.000 Euro teuren Schaden, am linken Kotflügel und der linken Stoßstange des VWs. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall gegen 07:35 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des dunklen BMW mit Fließheck und dessen Fahrer mit dunklen Haaren geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

