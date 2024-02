Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Marburg+Verkehrsunfallfluchten in Marburg, Breidenbach, Gladenbach, Niederweimar und Neustadt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Auseinandersetzung am Pilgrimstein - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung am Pilgrimstein sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr geriet ein 24-Jähriger in einem Imbiss aus bislang unbekannten Gründen in Streit, welcher sich letztendlich nach draußen verlagerte. In dessen Verlauf schlugen die Männer offenbar mehrfach den im Marburg lebenden Mann ins Gesicht. Drei Tatverdächtige flüchteten anschließend in Richtung Rudolphsplatz. Den vierten, ein 20-jähriger aus dem Lahntal, trafen die Polizisten noch im Imbiss an. Nach Angaben des Zeugen hatten die Tatverdächtigen ein südländisch aussehendes Erscheinungsbild.

Weitere Beschreibung:

Einer ist zwischen 45 und 55 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine Halbgratze mit grauen Haaren. Er trug eine grüne Jacke und eine dunkle Hose.

Der Zweite ist etwas 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat einen Vollbart. Er trug eine beigefarbenes Basecap, eine schwarze Jacke mit Pelzkragen, eine schwarze Hose und schwarz-weiße Sneaker. Er hatte eine schwarz-weiße Umhängetasche dabei.

Der Dritte ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat einen Bart. Er trug eine schwarze Mütze mit weißer Applikation, eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Wem ist das flüchtende Trio während seiner Flucht aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf die Identität der drei unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Nach Verkehrsunfallfluchten in der Biegenstraße, der Ernst-Giller-Straße, in Breidenbach, in Gladenbach, Niederweimar und Neustadt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die aufgeführten Polizeistationen entgegen.

Am Montag (12.02.24) zwischen 16.40 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Biegenstraße einen grauen dreier BMW. Der Wagen stand in Höhe der Hausnummer 12. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den BMW am Heck der Fahrerseite und ließ einen Schaden von knapp 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter 06421/406-0.

Ein Schaden von rund 2.000 Euro ließ ein Unfallfahrer an dem Zaun eines Grundstückes in der Ernst-Giller-Straße zurück. Im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße in die Mauerstraße war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Rangieren oder beim Einfahren in die Kurve auf den Gehweg geraten und gegen den Zaun eines dortigen Parkplatzes geprallt. Zeugen, die den Unfall am Montag, zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter 06421/406-0 mit der Polizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Etwa 300 Euro wird ein neuer Außenspiegel für einen Opel kosten, nachdem ein Unbekannter diesen beim Vorbeifahren im Gartenweg abfuhr. Der graue Corsa stand am Mittwoch, zwischen 07.15 Uhr und 14.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 10. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kirchberg Centers bittet die Biedenköpfer Polizei um Mithilfe. Zwischen Montagabend (12.02.24) gegen 18.30 Uhr und Dienstagnachmittag (13.02.24) gegen 16.00 Uhr touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Nähe des Tedi-Marktes geparkten grauen Golf 7. Auf der Beifahrerseite blieben Schäden an der Tür und dem vorderen Radkasten zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Nach einem Verkehrsunfall auf der B3, Höhe Niederweimar, sucht die Marburger Polizei nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten. Ein 25-jähriger Audifahrer aus Südhessen war Montag (12.02.24) gegen 12.15 Uhr auf der linken Fahrspur der Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen unterwegs, als plötzlich kurz hinter der Auffahrt "Niederweimar" ein unbekannter Autofahrer vom rechten Fahrstreifen auf den linken wechselte. Der 25-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, wich nach rechts auf und prallte gegen die Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.400 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend in Richtung Gießen weiter. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Scirocco handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

3.000 Euro wird die Reparatur an einem Hyundai kosten, nachdem der Fahrer des Fahrzeuges über ein verlorenes Fahrzeugteil fuhr. Ein 63-jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis war mit seinem Hyundai auf der Marburger Straße in Neustadt in Richtung Stadtallendorf unterwegs. In der Nähe einer Verkehrsinsel kam ihn ein Fahrzeug, an dem nur ein Scheinwerfer brannte, entgegen. Als der 63-Jährige an diesem vorbeifuhr, sah er plötzlich einen größeren Gegenstand und fuhr darüber. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zuvor über die Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Fahrzeugteil verlor. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich um einen Opel Meriva A handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall am Donnerstag (08.02.24) gegen 08.20 Uhr bzw. das Unfallgeschehen zuvor beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

