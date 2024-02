Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lollar/ Amöneburg: Unfall bei Verfolgung von Dieben - Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht auf Freitag, 16. Februar, einen Audi im Wert von 25.000 Euro, was eine Zeugin zufällig mitbekam. Mit zwei Autos verfolgten der Audi-Besitzer und ein Verwandter den Dieb, wobei es zu einem Unfall kam. Dem Unbekannten gelang die Flucht, die durch den Unfall entstandenen Schäden liegen bei etwa 14.000 Euro.

Gegen 1.40 Uhr bemerkte die Zeugin, die die Ehefrau des Audi-Besitzers ist, den gerade laufenden Diebstahl. Auf bislang unbekannte Weisen hatte ein Dieb es geschafft, den im Meisenring stehenden Q7 zu starten und fuhr davon. Die Zeugin sah zudem noch ein kleines dunkles Fahrzeug wegfahren. Die informierte Polizei nahm umgehend die Fahndung auf. Auch der Audi-Besitzer und sein Bruder verfolgten mit jeweils einem Auto den geklauten Audi. Der Bruder verfolgte den Dieb über die B3, L3072 und schließlich über die K30 bei Amöneburg (Marburg-Biedenkopf). Offenbar in dem Versuch des Audi-Fahrers, den Verfolger von der Straße zu drängen, kam es dort gegen 2.15 Uhr zum Unfall zwischen dem Audi und dem verfolgenden VW. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit, dem Dieb gelang zu Fuß die Flucht. Auch durch die intensivierten Fahndungsmaßnahmen, die ein Polizeihubschrauber noch unterstützte, konnten er nicht mehr gefunden werden. Der Schaden am Audi beträgt etwa 10.000 Euro, am VW sind es 4.000 Euro. Der 35-jährige Fahrer aus Lollar blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wem ist diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat in Amöneburg am Freitag einen fremden, vermutlich osteuropäischen Mann, der etwa 185cm groß und zwischen 30 und 50 Jahren alt ist, gesehen? Der Mann ist wahrscheinlich nur leicht bekleidet gewesen, möglicherweise war die Kleidung verschmutzt, und er hatte keine Gegenstände bei sich. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Die Polizei rät und bittet in diesem Zusammenhang, sich bei festgestellten Straftaten nicht selbst in Gefahr zu bringen. "Beobachten und melden" ist die Devise. Bei einer Verfolgung ist die ständige Standortmeldung an die Polizei eine große Hilfe. Wichtig hierbei ist aber immer, ausreichend Abstand zu halten und im Zweifel die eigene Verfolgung abzubrechen.

