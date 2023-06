Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 3-Jähriger löst Feuerwehreinsatz aus (14.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein 3-jähriger Junge hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Konrad-Witz-Straße ausgelöst. In einem unbeobachteten Moment gelangte der Bub an die Schalter des Küchenherds und machte eine Platte an. Ein darauf stehender Plastikeimer fing in der Folge stark an zu qualmen. Als die Mutter den Rauch kurz darauf bemerkte, nahm sie den Eimer vom Herd, verließ mit ihren Kindern umgehend die Wohnung und verständigte die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann ausrückte. Mutter und Kinder brachte ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die verrauchte Wohnung musste anschließend gut gelüftet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell