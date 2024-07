Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahmen nach versuchter Geldautomatensprengung ++ Spaziergänger beobachtet Täter und alarmiert Polizei ++ Trio flüchtet mit Pkw und verunfallt ++ Delaborierer im Einsatz ...

Lüneburg (ots)

++ Festnahmen nach versuchter Geldautomatensprengung ++ Spaziergänger beobachtet Täter und alarmiert Polizei ++ Trio flüchtet mit Pkw und verunfallt ++ nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und Einsatz von Polizeidrohne Männer in Maisfeld festgenommen ++ Delaborierer im Einsatz ++ weitere Maßnahmen und Ermittlungen dauern an ++

Embsen/Barnstedt/Lüneburg/Niedersachsen

Drei Täter konnte die Polizei in der Nacht zum 17.07.24 nach einer versuchten vermeintlichen Geldautomatensprengung im Landkreis Lüneburg vorläufig festnehmen. Ein Spaziergänger hatte gegen 03:15 Uhr im Umfeld einer SB-Filiale der Sparkasse Lüneburg in der Bahnhofstraße in Embsen (LK Lüneburg) verdächtige Personen sowie ein Fahrzeug mit laufendem Motor wahrgenommen. In der Folge ergriffen noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei drei Personen mit dem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit die Flucht. Eine Sprengung bzw. Öffnung des Geldautomaten konnte durch die Täter nicht vollzogen werden.

Im Rahmen einer Großfahndung konnten die Einsatzkräfte im Bereich der Ortschaft Barnstedt (LK Lüneburg) den betreffenden Pkw verunfallt feststellen. Die Insassen hatten zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Polizei intensivierte die örtlichen Fahndungsmaßnahmen und konnte gegen 05:00 Uhr die drei vermeintlichen Täter durch den Einsatz einer Polizeidrohne aus Uelzen in einem Maisfeld nahe des verunfallten Tatfahrzeugs feststellen und widerstandslos vorläufig festnehmen.

Die Polizei brachte parallel vorsorglich noch am frühen Morgen Delaborierer am verunfallten Pkw in Barnstedt sowie an der SB-Filiale in Embsen zum Einsatz. Diese mussten in Barnstedt noch am Morgen mehrere verdächtige Pakete (vermeintliche "Spreng-Packs") kontrolliert sprengen. Zu Schäden kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen und Tatortaufnahme durch spezialisierte Kräfte auch in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Lüneburg dauern an. Parallel laufen die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zu den drei festgenommenen Personen.

Weitere Presseinformationen dazu folgen zeitnah.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell