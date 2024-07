Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ RTW überholt mit Sonderrechten - Kollision mit Pkw - zwei Verletzte ++ mit Motorrad kollidiert - schwer verletzt ++ in Linkskurve verunfallt - gegen Baum geprallt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.07.2024 ++

Lüneburg

Westergellersen - RTW überholt mit Sonderrechten - Kollision mit Pkw - zwei Verletzte

Zu einer Kollision eines Rettungswagens mit einem Pkw Mercedes E-Klasse kam es in den frühen Abendstunden des 14.07.24 auf der Landesstraße 216. Der Fahrer des Rettungswagens hatte gegen 18:20 Uhr mit Sonderrechten in Fahrtrichtung Westergellersen zwei Pkw überholen wollen, als eine 56 Jahre alte Fahrerin des Pkw Mercedes ebenfalls ausscherte, um einen halten Pkw zu überholen. Es kommt zur Kollision, wodurch die 56-Jährige sowie ein Beifahrer im Rettungswagen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Oldendorf (Luhe) - mit Motorrad kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 64 Jahre alter Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 14.07.24 auf der Kreisstraße 20 - Dorfstraße - Einmündung Am Altenberg. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Jaguar hatte dem Fahrer einer Yamaha gegen 11:40 Uhr beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen, so dass es zur Kollision kam. Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Lüneburg - sich mehrfach in der Öffentlichkeit entblößt - in Gewahrsam genommen

Nachdem ein 29-Jähriger in den Abendstunden des 14.07.24 gleich zweimal bei "Exhibitionistischen Handlungen" bzw. "Erregung von öffentlichen Ärgernissen" in der Lüneburger Innenstadt auffällig geworden ist, nahm die Polizei den Mann gegen 22:15 Uhr zur Verhinderungen weiteren Handlungen in Polizeigewahrsam. Der Mann hatte erst gegen 19:00 Uhr in der Öffentlichkeit Am Sande an seinem Geschlechtsteil "herumgespielt" und tat dieses trotz bereits erfolgter polizeilicher Ansprache, Strafverfahren und Platzverweis gegen 22:15 Uhr Am Berge erneut.

Lüneburg - "Verrußung" an Grabstein - Polizei ermittelt

Nach einer "Verrußung" an einem Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof Am Neuen Felde ermittelt die Polizei. Durch einen Passanten wurde in den Nachmittagsstunden des 14.07.2024 ein Schaden/ starke Verrußung an einem Grabstein festgestellt und der Polizei gemeldet. Dieser ist vermutlich in den letzten Tagen entstanden. Die Beamten konnten ein verkohltes Kantholz an dem betreffenden Grabstein (ohne Namen) feststellen. Zu einer elementaren Substanzverletzung am Stein kam es nicht. Aktuell geht die Polizei weder von einer Grabschändung noch von einer politisch motivierten Tat aus, so dass von einem Vandalismus ohne politischen Hintergrund auszugehen ist. Die weiteren Ermittlungen auch unter Beteiligung des Bereiches Staatsschutz dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss in der Bürgermeister-Rasche-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 14.07.24 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und nahmen Bargeld aus einer Registrierkasse mit. Darüber hinaus erbeuteten die Täter gut 20 Energy-Drinks. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Soltendieck - in Linkskurve verunfallt - gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Mittagsstunden des 14.07.24 auf der Kreisstraße 52. Der junge Mann war gegen 11:00 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Der Fahranfänger wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Schürfwunden, Prellungen sowie eine Lungenquetschung. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Uelzen - bei "Saufgelage" aneinandergeraten - Schnittverletzung

Im Rahmen eines "Saufgelages" (übermäßiger Alkoholkonsum) gerieten in den späten Abendstunden des 14.07.24 in einem Hauseingang in der Hoefftstraße zwei 34 und 35 Jahre alte Männer aneinander. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung ging dabei auch gegen 22:15 Uhr die Scheibe einer Eingangstür zu Bruch, so dass der 34-Jährige Schnittverletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste.

