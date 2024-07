Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 13/14.07.2024 +++

Presse- 13./14.07.2024 ++

Landkreis Lüneburg

Vastorf - Einbruch in Wohnmobil

Durch Aufhebeln einer Tür gelangen unbekannte Täter in ein Wohnmobil und entwenden mehrere Bekleidungsstücke. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Körperverletzung

In einer Lokalität in der Altenbrückertorstraße kommt es am Freitag gegen 20:00 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. Beide Beteiligte werden verletzt. Strafverfahren werden eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kommt es vor der gleichen Lokalität erneut zu einer Auseinandersetzung mit Streitereien und Rangeleien. Die Polizei kann schlichtend eingreifen und die Situation beruhigen. Strafverfahren werden eingeleitet.

Lüneburg - Randalierer mit staatlichem Schlafplatz

In der Nacht von Freitag auf Samstag schafft es ein Unruhestifter die restliche Nacht im Lüneburger Polizeigewahrsam zu verbringen. In der Nacht zu Samstag wurde er dabei erwischt, wie er in der Innenstadt gegen ein Reklameschild und danach gegen die Außenspiegel an gleich mehreren Pkw trat. Da er anschließend weiter negativ auffiel wurde er in Gewahrsam genommen.

Lüneburg- Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zum 13.07.2024 wird in der Lindenstraße ein unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehender 36-jähriger Fahrzeugführer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,02 Promille. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Uelzen

Alkoholfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend stellen die Polizeibeamten bei einem 35-jährigen Pkw-Fahrer fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,58 Promille.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow

Handgreiflicher Streit in Gaststätte Zwei Gäste einer Gaststätte an der Lange Straße haben in der Nacht auf Samstag während eines Streits aufeinander eingeschlagen und einen Mitarbeiter angegriffen. Ein 23 Jahre alter Mann geriet gegen 02.00 Uhr mit einem derzeit Unbekannten in Streit. Anschließend schlugen beide aufeinander ein. Als ein 67-jähriger Mitarbeiter die beiden des Lokals verweisen wollte, schubste ihn der 23-Jährige zu Boden, der 67-Jährige blieb unverletzt.

Dannenberg

Ohne Fahrerlaubnis gefahren Polizeibeamte haben am Samstagmittag auf der Kreisstraße 29 einen 45 Jahre alten Mann angehalten, der mit einem Motorroller unterwegs war, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten stoppten den 45-Jährigen gegen 12.50 Uhr in der Nähe von Kamerun, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

