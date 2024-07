Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ professionelle Diebe klauen Klein-Traktor John Deere von Firmengelände - Fahrzeug bei Kontrolle sichergestellt ++ "Schwerpunktkontrollen" in Gaststätte - Kokain, Ecstasy und ...

Presse - 12.07.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Schwerpunktkontrollen Drogenkriminalität" - Polizei kontrolliert und stellt u.a. Kokain, Ecstasy und Ketamin bei Person in Gaststätte sicher - Verdacht des unerlaubten Handels

Ihre Schwerpunktrollen Drogenkriminalität setzte die Polizei in den Abendstunden des 11.07.24 in der Lüneburger Innenstadt fort. Dabei kontrollierte die Polizei in einer Gaststätte in der Altenbrückertorstraße wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln auch einen 29-Jährigen. Bei dem Lüneburger stellten die Beamten "nicht geringe Mengen" an Kokain, Ecstasy, Ketamin sowie Marihuana sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Kontrolle folgen ...

Adendorf - Komplettentwendung eines Pkw Audi SQ5

Einen Pkw Audi SQ5 TDI - Farbe grau - stahlen Unbekannte in der Nacht zum 12.07.24 aus einem Carport in der Gustav-Mahler-Straße. An dem Pkw befanden sich die amtlichen Kfz-Kennzeichen WL-P 8911. Es entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro. Die Polizei hat den Pkw zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - weitere Diebstähle aus unverschlossenen Pkw - AirPods bei 22-Jährigen geortet

Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Pkw in verschiedenen Lüneburger Stadtteilen registrierte die Polizei (wie berichtet) in den letzten Tagen. Dabei nutzte ein Unbekannter günstige Gelegenheiten, öffnete die jeweils unverschlossenen Fahrzeuge und griff sich Kleinartikel, wie Münzgeld oder Sonnenbrillen. Größerer Sachschaden entstand nicht. Betroffen waren aktuell dabei auch zwei in der Gumbinner Straße in Carport und Garage abgestellte Pkw. Hier wurde in einem Fall Münzgeld mitgenommen.

In den Abendstunden des 11.07.24 war die Polizei im Rahmen eines Hausfriedensbruchs Bei der Keulahütte präsent und kontrollierte einen bereits polizeilich bekannten 22-Jährigen. Während der Kontrolle gegen 20:20 Uhr traf auch ein 29 Jahre alter Lüneburger an der Örtlichkeit ein und teilte mit, dass ihm zwischen 17:30 und 18:00 Uhr aus seinem auf einem Hof im Tobakskamp abgestellten Pkw seine AirPods gestohlen wurden. Die AirPods konnte der Mann vor Ort orten. Die AirPods wurden beim 22-Jährigen aufgefunden, der keine Angaben zur Herkunft machte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: - Schließen Sie Ihre Fahrzeuge ab. - Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. - Kontaktieren Sie die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen beobachten, die um abgestellte Fahrzeuge schleichen.

Dahlenburg, OT. Marienau - Mähroboter von Grundstück gestohlen

Eine Mähroboter der Marke Husqvarna Automower stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 10. auf den 11.07.24 von einem Grundstück in der Finkenstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Einen 30-Jährigen mit einem E-Scooter kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.07.24 Auf der Hude. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 16:50 Uhr stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand und der E-Scooter als gestohlen einlag. Der Scooter wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kleinkraftradfahrer verursacht Unfall und haut zu Fuß ab - zwei Verletzte

Zu einer Kollision eines Kleinkraftrads mit einem Pkw kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 11.07.24 Am Bargenturm. Ein junger Fahrer eines Kleinkraftrads war gegen 14:00 Uhr vom Wohnmobilstellplatz der Sülzwiesen in Richtung der Straße Am Bargenturm unterwegs und kollidierte mit überhöhter Geschwindigkeit beim Einfahren über den abgesenkten Bordstein in der Straße Am Bargenturm mit einem Pkw Volvo aus Leipzig. Durch die Kollision wird Zweiradfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert und erlitt Schürfwunden. Der Jugendliche entschuldigte sich noch bei dem 37 Jahre alten Volvo-Fahrer, ergriff dann jedoch zu Fuß die Flucht in Richtung der Sülzwiesen. Sein Kleinkraftrad ließ der Jugendliche zurück. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: - ca. 170 cm groß - Jugendlicher, vermutlich 16 Jahre alt - etwas längere, gelockte, blonde Haare, ob gefärbt oder naturblond könne er nicht sagen - weißes T-Shirt mit schwarzen Symbolen - hellblaue, dreiviertellange Hose, diese sei etwas weiter geschnitten - Schürfwunden an einem Unterarm

Die weiteren Ermittlungen auch zur Herkunft des Kleinkraftrads dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Verkaufsgebäude von Campingplatz aufgebrochen

Das Verwaltunsg-/Verkaufsgebäude des Campingplatzes Am Helk brachen Unbekannte in der Nacht zum 12.07.24 auf. Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und aus den Innenräume eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag sowie sechs Tafeln Schokolade mitnehmen können. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.07.24 auf der Bundesstraße 248 sowie auf der Kreisstraße 8 bei Lübeln. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Der Tageschnellste wurde mit 111 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Tätendorf-Eppensen/Uelzen/Polen - professionelle Diebe klauen Klein-Traktor John Deere von Firmengelände - Polizei stellt Fahrzeug bei Kontrolle sicher - Täter festgenommen

Noch bevor der eigentliche Diebstahl bemerkt wurde, konnte die polnische Polizei einen im Landkreis Uelzen geklauten Kleintraktor/Quad John Deere Gator im Wert von gut 30.000 Euro bei einer Kontrolle in Polen sicherstellen und die dazugehörigen mutmaßlichen Täter festnehmen. Die professionellen Diebe hatten in der Nacht zum 12.07.24 gewaltsam ein Zaunelement zu einem Firmengelände in der Dorfstraße in Tätendorf-Eppensen entfernt und den John Deere Gator von dem Firmengelände abtransportieren können. Die weiteren Maßnahmen und der Infoaustausch zwischen der Polizei mit der polnischen Polizei dauert an.

Uelzen - Kollision zweier Pkw - drei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 11.07.24 im Einmündungsbereich Eichelberg/Salzwedeler Straße. Eine 62 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Yeti wollte gegen 11:10 Uhr nach links von der Straße Eichelberg abbiegen und kollidierte dabei mit einem Pkw Skoda Fabia einer 28-Jährigen. Beide Fahrerinnen sowie ein 2 Jahre alte Mitfahrer im Fabia erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.700 Euro.

Gerdau, OT. Bohlsen - Pkw kollidiert mit Radfahrer - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 75 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 11.07.24 auf dem Radweg an der Bundesstraße 71. Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi hatte gegen 15:40 Uhr dem kreuzenden Radfahrer die Vorfahrt genommen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.600 Euro.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Straße Hambrocker Berg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 09. Bis 11.07.24 ein. Die Täter hatte ein gekipptes Fenster aufgebrochen und das Gebäude betreten sowie die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell