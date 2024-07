Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit eingeschalteter Smartphone-Taschenlampe auf Grundstück rumgeschlichen - Polizei stellt Schmuck bei Eindringling sicher ++ "Parfum-Dieb" im Rahmen der Fahndung gestellt ++

Lüneburg

Lüneburg - "Parfum-Dieb" im Rahmen der Fahndung gestellt

Mit einem Ladendieb hatte es die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.07.24 zu tun. Der 29 Jahre alte Mann gegen 17:20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zugegriffen, sich Kosmetika geschnappt und war aus dem Laden gegangen. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Das Parfum im Wert von mehr als 130 Euro wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Diebstähle aus unverschlossenen Pkw

Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Pkw in verschiedenen Lüneburger Stadtteilen registrierte die Polizei in den letzten Tagen. Dabei nutzte ein Unbekannter günstige Gelegenheiten, öffnete die jeweils unverschlossenen Fahrzeuge und griff sich Kleinartikel, wie Münzgeld oder Sonnenbrillen. Größerer Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: - Schließen Sie Ihre Fahrzeuge ab. - Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. - Kontaktieren Sie die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen beobachten, die um abgestellte Fahrzeuge schleichen.

Lüneburg - mit eingeschalteter Smartphone-Taschenlampe auf Grundstück rumgeschlichen - Polizei stellt Schmuck bei Eindringling sicher - "Wem gehört der Schmuck?"

Eine bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen 36-Jährigen konnte die Polizei bereits in den Nachtstunden zum 05.06.24 auf einem Grundstück im Ortsteil Am Kreideberg feststellen. Der Mann war gegen 04:00 Uhr mit einer eingeschalteten Taschenlampe am Smartphone auf einem Grundstück beobachtet worden und schaute sich dort um. Auf Ansprache durch einen Anwohner lief der Mann weg. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 36-Jährigen im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Bei dem Mann wurden mehrere Schmuckgegenstände, deren Herkunft der 36-Jährige nicht erklären konnte. Die Ermittler fragen nun: "Wer erkennt die Schmuckgegenstände wieder?" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2288, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - PKW in Brand - Ermittlungen zur Ursache laufen

In der Nacht zum 11.07.2024 geriet ein abgestellter PKW auf einem Grundstück in der Ziegeleistraße in Brand. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Der PKW brannte komplett aus, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Optikergeschäft - Hochwertige Brillen entwendet

Zwei Männer betraten am 10.07.2024 gegen 12:00 Uhr ein Optikergeschäft in der Lüneburger Straße. Während einer der Männer einen Mitarbeiter ablenkte entwendete der zweite Mann Brillen und steckte diese in seine Hosentasche. Die beiden Täter entfernten sich fanschließend fußläufig in Richtung Innenstadt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Wert der Brillen liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Gerdau - Radfahrer stürzen gemeinsam - schwerer verletzt

Jeweils schwere Verletzungen erlitten zwei 33 und 39 Jahre alte Radfahrer in den Morgenstunden des 11.07.24 im Bereich des Radwegs an der Bundesstraße 71. Die beiden Männer aus der Region waren gegen 08:40 Uhr zusammen auf dem Radweg unterwegs, als sich ihre Fahrräder verhakten und beide stürzten.

