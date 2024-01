POL-WAF: Sendenhorst. Auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Maserati Ghibli S Q4 ist am Dienstag (23.01.2024) in Oelde-Stromberg vermutlich im Vorbeifahren beschädigt worden - der Verursacher des Schadens flüchtete. Das Auto stand ab 21.00 Uhr bis Mittwoch (24.01.2024, 14.45 Uhr) in einer Parkbucht in der Eichendorffstraße und wurde hinten links beschädigt. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

