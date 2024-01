POL-WAF: Oelde-Stromberg. Maserati beim Vorbeifahren beschädigt

Warendorf (ots) - Ein roter Opel Corsa ist am Dienstag (23.01.2024) in Warendorf angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand seit 17.30 Uhr an der Oberstadtstraße und wurde vorne links angefahren und beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass der Zusammenstoß mit einem weißen Fahrzeug passiert ist. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

