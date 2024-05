POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Großsachsen: Fahrzeugbrand auf der L 541 - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - In Mannheim-Sandhofen wurde in der Groß-Gerauer Straße ein Hyundai Mittwochfrüh um 00:48 Uhr von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Das Fahrzeug war vor dem Anwesen geparkt. Aus dem Anwesen heraus konnte noch einer der berechtigten Fahrzeugführer sehen, wie der Hyundai in Richtung Bibliser Straße weggefahren wurde. In Mannheim-Schönau gelang es ebenfalls noch derzeit unbekannten Tätern, am ...

mehr