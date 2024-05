Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Hyundai entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In Mannheim-Sandhofen wurde in der Groß-Gerauer Straße ein Hyundai Mittwochfrüh um 00:48 Uhr von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Das Fahrzeug war vor dem Anwesen geparkt. Aus dem Anwesen heraus konnte noch einer der berechtigten Fahrzeugführer sehen, wie der Hyundai in Richtung Bibliser Straße weggefahren wurde.

In Mannheim-Schönau gelang es ebenfalls noch derzeit unbekannten Tätern, am Mittwoch im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:35 Uhr einen weiteren Hyundai in der Stettiner Straße, der vor einer Garage geparkt war, zu entwenden.

Ob sich die Täter in beiden Fällen die Keyless-Go-Technik für den Diebstahl zunutze machten und ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Gesamtdiebstahlsschaden liegt bei circa 70.000 Euro.

