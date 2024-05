POL-MA: Mannheim: Feuerlöscher im Parkhaus versprüht - Zeugen gesucht

Schönau (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr geriet in der Rahmengartenstraße die Küche einer 89-jährigen Bewohnerin in Brand. Nachdem ein Topf mit Speiseöl auf dem Herd Feuer fing, versuchte die Frau das Feuer noch zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Die Flammen griffen auf das Kücheninventar über und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa ...

