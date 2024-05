Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich mehrerer Autokorsos nach und in Wismar mit anschließender Versammlung

Rostock (ots)

Am 04.05.2024 wurden für den Landkreis NWM mehrere Fahrzeugkonvois angemeldet. Die Teilnehmer sammelten sich in den drei Ortschaften Ribnitz-Damgarten, Hagenow und Bad Bramstedt und passierten während ihrer Sternfahrten Bad Doberan, Schwerin und Lübeck. Zentraler Anlaufpunkt der drei Korsos war der Bürgerpark in Wismar, von dem es kurz nach 15 Uhr durch die Wismarer Innenstadt zum Alten Hafen ging. Durch die 122 Fahrzeuge kam es zu kurzen, aber nicht erheblichen Verkehrseinschränkungen. Im Anschluss an den zentralen Auto-Korso fand eine angemeldete Versammlung mit 100 Teilnehmern im Alten Hafen statt. Alle Versammlungen verliefen friedlich und ohne Störungen. Polizeilich wurden alle Versammlungen mit 45 Polizeibeamten begleitet. gefertigt: Nicole Hartig Polizeiinspektion Wismar Rostocker Straße 80 23970 Wismar verantwortlich: Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

