Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand im Motorbereich eines geparkten Kleintransporters ++ Ladendiebstähle - Parfüm erbeutet - Täter anhand Videoaufnahmen identifiziert ++ Vorfahrt missachtet - Kollision ++

Lüneburg (ots)

Presse - 16.07.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand im Motorbereich eines geparkten Kleintransporters

Zu einem Brand im Bereich der Motorhaube eines auf einem Parkstreifen in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellten Kleintransporter Mercedes-Benz kam es in den späten Abendstunden des 15.07.24. Passanten hatten gegen 22:30 Uhr einen Feuerschein im Frontbereich des Transporters wahrgenommen und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Durch das Feuer wurden die Front des Fahrzeugs sowie ein davor geparkter Anhänger beschädigt, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unverschlossenes Damenrad mitgenommen - Täter ermittelt

Ein unverschlossenes Damenrad griff sich ein 23 Jahre alter Lüneburger in den Morgenstunden des 15.07.24 in der Grapengießerstraße. Im Anschluss ging der Mann gegen 10:20 Uhr mit dem Rad weg, wurde jedoch durch einen Zeugen dabei beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die Polizei konnte den Dieb stellen und ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahl.

Lüneburg - Ladendiebstähle - Parfüm erbeutet - Täter anhand Videoaufnahmen identifiziert

Wegen Ladendiebstahl ermittelt die Polizei gegen einen 46 Jahre alten Lüneburger. Der Lüneburger, der bereits polizeilich wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, hatte in den Morgenstunden des 15.07.24 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße gegen 09:50 Uhr zugegriffen und kosmetische Artikel im Wert von mehr als 450 Euro mitgehen lassen können. Er konnte damit den Laden verlassen, wurde jedoch dabei videografiert. Die Polizei ermittelt.

Einen 43-Jährigen konnte sich die Polizei nach einem Diebstahl von Kosmetika in den Morgenstunden des 15.07.24 ebenfalls in der Grapengießerstraße greifen. Der bereits mehrfach in Erscheinung getretene ehemalige Uelzener hatte gegen 10:00 Uhr Waren im Wert von gut 120 Euro klauen wollen. Ein Ladendetektiv und später dann die Polizei konnten den Mann festhalten.

Gegen 13:15 Uhr stellten Mitarbeiter im gleichen Markt einen weiteren 43-Jährigen aus Bardowick. Dieser hatte kosmetische Erzeugnisse im Wert von mehr als 70 Euro stehlen wollen.

In den Nachmittagsstunden des 15.07.24 gegen 16:00 Uhr ertappten Mitarbeiter in einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße einen weiteren Lüneburger beim Ladendiebstahl. Der 33-Jährigen wollten mit einem Parfüm im Wert von fast 100 Euro das Geschäft verlassen, wurde dabei jedoch aufgehalten.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Jugendliche beim Motorroller-Klau erwischt

Drei Jugendliche sowie ein Kind im Alter von 13, 14, 15 und 16 Jahren konnte sich ein 39-Jähriger in den frühen Abendstunden des 15.07.24 in der William-Watt-Straße greifen. Die vier waren gegen 18:45 Uhr gerade dabei den Motorroller des Mannes zu klauen. Zwei der Jungen ergriffen noch die Flucht, konnten jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Wittorf - Geldbörse aus unverschlossenem Pkw mitgenommen

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter in der Nacht zum 15.07.24 auf einem Grundstück in Wittorf. Der Unbekannte war gegen 04:30 Uhr mit einem Fahrrad gekommen, öffnete die unverschlossenen Türen eines auf einem Grundstück in der Hauptstraße abgestellten Pkw und fand dort eine Geldbörse. Danach fuhr der Unbekannte weiter. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Tatort Fahrradparkhaus am Bahnhof: Fahrraddiebe gestört

Zwei Fahrraddiebe versuchte sich in den Nachmittagsstunden des 15.07.24 im Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße an einem Rennrad. Zeugen beobachten und störten die Männer beim Aufbruch der Sicherung am Rennrad. Die Täter flüchteten gegen 14:30 Uhr noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Vorfahrt missachtet - Kollision - 16.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 15.07.24 im Kirchweg. Eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat 500 hatte gegen 16:40 Uhr beim Einbiegen von der Neue Straße in den Kirchweg die Vorfahrt eines Transporter Mercedes Sprinter missachtet, so dass es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Lüder - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 15.07.24 in der Bahnhofstraße. Dabei waren insgesamt vier Fahrer innerorts zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 69 km/h gemessen.

