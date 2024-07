Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Pannenfahrzeug in Unfall verwickelt - Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Toyota-Fahrer, der in der Nacht zum Donnerstag (04.07.2024), kurz nach 02.00 Uhr aufgrund einer Panne zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen zum Stehen gekommen war und anschließend in einen Unfall verwickelt wurde. Ein Reifendefekt zwang ihn zum Anhalten auf dem, zu diesem Zeitpunkt für den fließenden Verkehr gesperrten sogenannten Mulitfunktionsstreifen. Vermutlich übersah ein 59 Jahre alter LKW-Lenker aus noch unbekannter Ursache zum einen die Sperrung und zum anderen das Pannenfahrzeug. In der Folge fuhr er auf den Toyota auf. Der 57-Jährige wurde in dem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alter LKW-Lenker wurde leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Abschleppmaßnahmen waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis kurz nach 06.00 Uhr an.

