POL-NMS: 240528-2-pdnms: Emkendorf: Schwelbrand in Hausfassade

Eckernförde (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (23.05.24) kam es in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein beteiligtes Fahrzeug unerlaubt entfernte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 09:20 Uhr befuhren drei Fahrzeuge den Vogelsang von der Gaethjestraße kommend in Richtung Jungmannufer. Eine 26-jährige Frau stoppte ihren Opel Astra am dortigen Überweg, um einem Fußgänger das Überqueren der ...

