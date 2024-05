Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240527-5-pdnms: Schwedeneck: Silberner Kleinwagen gesucht

Schwedeneck (ots)

Bereits am Freitag (24.05.24) kam es in Schwedeneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun einen silbernen Kleinwagen.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 30-jährigen Mann mit seinem Motorrad die Eckernförder Straße (K 48) von Stohl Richtung Dänisch Nienhof. In einer Kurve musste der Motorradfahrer einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das offenbar nicht weit genug rechts geführt wurde. Durch das notwendige Ausweichmanöver geriet der Motorradfahrer auf den Grünstreifen und stürzte schließlich in den Straßengraben. Der Mann erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und wurde an Schulter, Knie und Oberschenkel verletzt.

Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu dem PKW ist bekannt, dass es sich um einen silbernen Kleinwagen handeln soll.

Hinweise nimmt die Polizeistation Schwedeneck unter 04308 - 410 oder schwedeneck.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Kai Kröger

