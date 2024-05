Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240527-4-pdnms: Neu Duvenstedt/ Eckernförde: Zeugen nach "Schlangenlinienfahrt" gesucht

Neu Duvenstedt/ Eckernförde (ots)

Die Polizei Eckernförde stoppte gestern Mittag (26.05.24) einen Autofahrer, nachdem dieser zuvor in "Schlangenlinien" gefahren und in den Gegenverkehr geraten sein soll. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 12:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer unabhängig voneinander bei der Polizei, dass auf der B 203 zwischen Neu Duvenstedt und Eckernförde ein brauner Ford Mondeo mit Pinneberger Kennzeichen in auffälliger Fahrweise unterwegs sei. So soll das Auto in "Schlangenlinien" geführt worden und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, wodurch andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

Ein Streifenwagen des Eckernförder Polizeireviers konnte den fraglichen Fahrer, einen 83-jährigen Mann aus Quickborn, schließlich anhalten und kontrollieren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, da der Senior nach ersten Ermittlungen den Straßenverkehr gefährdet hatte. Seinen Führerschein durfte der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst behalten. Er wurde von seinem Enkel am Anhalteort abgeholt.

Die Polizei Eckernförde, Telefon 04351 - 9080, sucht nun Zeugen und besonders die Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Seniors gefährdet wurden.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell