Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bigge-Olsberg (ots)

Am 22.03.2024, gegen 21:45 Uhr, wurde an der B480 im Bereich Bigge, eine Streifenwagenbesatzung auf einen Pkw aufmerksam, welcher mit laufendem Motor auf einem Parkplatz stand. Als die Beamten auf den Parkplatz fuhren, entfernte sich der PKW fluchtartig in Fahrtrichtung Antfeld, bevor eine Kontrolle durchgeführt werden konnte. Der PKW-Fahrer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Antfeld, sodass die Beamten ihn zunächst aus den Augen verloren. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte ein 25 Jahre alter Fußgänger in Antfeld angetroffen werden. Dieser schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Er gab an, in Antfeld spazieren zu gehen. In der Jackentasche der Person konnte der Fahrzeugschlüssel des flüchtigen PKW aufgefunden werden. Auch das Fahrzeug konnte im unmittelbaren Nahbereich, am Fahrbahnrand geparkt, festgestellt werden. Außerdem machte der "Spaziergänger" widersprüchliche Angaben zu dem Fahrzeug und seinem Aufenthalt in Antfeld. Dem 25-jährigen wurde in der PW Brilon eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.(Kli.)

