POL-NMS: 240528-1-pdnms: Eckernförde: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Donnerstag (23.05.24) kam es in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein beteiligtes Fahrzeug unerlaubt entfernte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 09:20 Uhr befuhren drei Fahrzeuge den Vogelsang von der Gaethjestraße kommend in Richtung Jungmannufer. Eine 26-jährige Frau stoppte ihren Opel Astra am dortigen Überweg, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Hinter dem Opel befand sich ein blauer Golf. Der 39-jährige Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Opel auf. Als letztes Fahrzeug befand sich ein weißer Kastenwagen, möglicherweise Mercedes Sprinter, in der Kolonne. Der Kastenwagen fuhr auf den Golf auf.

Die 26-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, alle beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen Kastenwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich vorher erkennen zu geben und die Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei Eckernförde nimmt Hinweise zum Fahrzeug unter der Rufnummer 9080 entgegen.

