POL-PDLD: Germersheim - Nutzung einer "Blitzer-App"

Rülzheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag erbrachte ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer in der Friedhofstraße einen Wert von 1,61 Promille. Neben der Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung seines Führerscheines erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Pressestelle Telefon: 07274-958-0 pigermersheim(at)polizei.rlp.de ...

