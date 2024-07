Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: zwei Schüler im BNT-Unterricht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Experiment, das am Mittwochmorgen (03.07.2024) im Rahmen des BNT-Unterrichts in einer Schule in Unterjettingen durchgeführt wurde, erlitten zwei elf- und zwölfjährige Schüler zum Teil schwere Verletzungen. Eine Schulklasse, bestehend aus 23 Schülerinnen und Schülern, hatte sich gegen 09.25 Uhr im Außenbereich der Schule versammelt, um dort den Versuch durchzuführen. Verschiedene Stoffe werden hierbei gemischt und angezündet, um eine bestimmte Reaktion zu erwirken. Vermutlich um die Reaktion zu beschleunigen, gab die 39 Jahre alte Lehrerin mehr brennbare Flüssigkeit zu den bereits reagierenden Stoffen hinzu. Dies hatte eine Verpuffung sowie eine Stichflamme zur Folge. Der elf Jahre alte Jungen erlitt in diesen Zusammenhang leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er bereits wieder verlassen konnte. Der zwölfjährige Schüler wurde schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die restlichen Schüler wurden vor Ort durch den Jettinger Pfarrer sowie die psychosoziale Notfallversorgung des Rettungsdienstes versorgt. Die Ermittlungen dauern an.

