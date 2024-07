Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 85-Jähriger wird Opfer falscher Polizeibeamter - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter kontaktierten einen 85 Jahre alten Kornwestheimer am Dienstag (02.07.2024) gegen 10.30 Uhr telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie machten dem Senior durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass Mitarbeiter einer ortsansässigen Bankfiliale in der Johannesstraße Falschgeld verbreiten würden. Um diese zu überführen, solle er dort mehrere Tausend Euro von seinem Konto abheben und der Polizei als Beweismittel übergeben. Dieser Aufforderung kam der 85-Jährige nach und übergab das von seinem Konto angehobene Geld schließlich gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße einem noch unbekannten Mann. Dieser wird als 20 bis 25 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen.

Nach der Geldübergabe nahmen die Betrüger erneut telefonisch Kontakt mit dem Senior auf und baten ihn darum, dasselbe bei einer Bankfiliale in Ludwigsburg zu machen. Als dort schließlich der Kontakt über das Mobiltelefon abbrach, wählte der Geschädigte die 110 und erfuhr so von dem Betrug.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hierfür stehen die Telefonnummer 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

