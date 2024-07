Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter schlug zwischen Samstag (30.06.2024) 09.00 Uhr und Dienstag (02.07.2024) 08.30 Uhr die hintere rechte Seitenscheibe eines VW ein, der in der Bismarckstraße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

