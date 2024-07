Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußballfans geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am frühen Mittwochmorgen gegen 00:30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigsburg zu einem Raub auf zwei Fußballfans gekommen sein soll, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Die beiden 20- und 21-jährigen Männer, die mit türkischen Fanartikeln unterwegs waren, gerieten zunächst mit einer noch unbekannten Gruppe junger Männer am Bahnhof in Streit. Nachdem sich der verbale Konflikt über die Leonberger Straße bis in die Karlstraße verlagerte, griffen mehrere Personen aus der Gruppe heraus die beiden Fußballfans an. Hierbei wurde der 21-Jährige mit Schlägen und Tritten attackiert und mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Auch der 20-Jährige wurde ebenfalls mit Tritten sowie Faust- und Gürtelschlägen verletzt. Zudem raubten die Täter das Mobiltelefon sowie Bargeld des 20-Jährigen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten zwei 19-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden diese auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, dass mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnte, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

