Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand auf Baustelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Dienstag (02.07.2024) auf noch unbekannte Art und Weise eine Holzpalette auf einer Baustelle in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim in Brand. Zeugen wurden gegen 1.15 Uhr auf die Flammen aufmerksam und konnten diese löschen. Auf der Palette war Dämmmatrial gelagert, welches ebenfalls in Brand geriet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.600 Euro belaufen. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

