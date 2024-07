Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (03.07.2024) zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr in ein Ladengeschäft in der Bauernstraße in Ditzingen ein. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten die Täter brachial eine Schiebetüre zum Ladengeschäft. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter zwei Kassen sowie mehrere Süßigkeiten aus der Auslage. Das Diebesgut wird auf rund 600 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Schiebetüre beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

